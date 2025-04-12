السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

لقطات مصورة من فيلم «الغربان» لـ عمرو سعد

عمرو سعد، فيتو
عمرو سعد، فيتو

تستعد دور العرض السينمائى المصري لاستقبال أحدث الإنتاجات السينمائية، المقرر أن يتم طرحها خلال الأشهر القادمة من العام الحالي.

ويأتي العمل من بطولة النجم عمرو سعد وبتوقيع المخرج ياسين حسن.

وكان قد انتهى المخرج ياسين حسن من عمليات المونتاج لفيلم “ الغربان”، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ومي عمر، بعد فترة طويلة من التصوير وعمليات المونتاج والميكساج.

أحداث فيلم الغربان

تدور أحداث فيلم الغربان في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد ومي عمر، محمد علاء وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري وعبد العزيز مخيون ومريهان حسين وأحمد وفيق وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

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