كيف يحدث انسداد الأمعاء؟ وطرق علاجه

انسداد الأمعاء هو حالة طبية خطيرة تحدث عندما يعيق شيء ما مرور الطعام والسوائل والغازات عبر الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، ويمكن أن يؤدي هذا الانسداد إلى تراكم الضغط داخل الأمعاء، ما يسبب ألمًا شديدًا ومضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه على الفور.

يعتبر فهم أعراض هذه الحالة وأسبابها وطرق علاجها والوقاية منها أمرًا بالغ الأهمية لضمان التدخل الطبي السريع والحد من المضاعفات المحتملة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض انسداد الأمعاء

تختلف أعراض انسداد الأمعاء اعتمادًا على موقع الانسداد وشدته وما إذا كان الانسداد جزئيًا أو كليًا. ومع ذلك، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

ألم شديد ومفاجئ في البطن: غالبًا ما يكون الألم متقطعًا وشبيهًا بالمغص في المراحل المبكرة، ثم يصبح مستمرًا وأكثر حدة مع تقدم الحالة.

الانتفاخ الشديد في البطن: يتراكم الغاز والسوائل خلف الانسداد، مما يؤدي إلى انتفاخ ملحوظ في البطن.

الغثيان والقيء: قد يكون القيء متكررًا وشديدًا، خاصة في حالات الانسداد العلوي (في الأمعاء الدقيقة). قد يحتوي القيء على بقايا طعام أو سائل مراري.

عدم القدرة على إخراج الغازات أو البراز: هذه علامة مهمة على وجود انسداد كامل. في حالات الانسداد الجزئي، قد يستمر المريض في إخراج كميات صغيرة من الغازات أو البراز.

صوت عالٍ قادم من البطن (قرقعة): في المراحل المبكرة، قد يسمع الطبيب أصواتًا عالية وغير طبيعية من الأمعاء أثناء الفحص بسبب محاولة الأمعاء دفع محتوياتها عبر الانسداد. ومع تقدم الحالة، قد تصبح هذه الأصوات أقل أو تختفي تمامًا.

الجفاف: نتيجة للقيء وعدم القدرة على امتصاص السوائل، قد يعاني المريض من أعراض الجفاف مثل جفاف الفم والجلد وانخفاض كمية البول.

تسارع ضربات القلب: قد يحدث تسارع في ضربات القلب نتيجة للألم والجفاف.

الحمى: قد ترتفع درجة حرارة الجسم في حالات الانسداد المصحوب بمضاعفات مثل الانثقاب أو الالتهاب.

أسباب انسداد الأمعاء

يمكن أن يحدث انسداد الأمعاء نتيجة لعدة أسباب، تنقسم بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين: الانسداد الميكانيكي والانسداد الوظيفي (الشللي).

الانسداد الميكانيكي: يحدث عندما يكون هناك عائق مادي يسد تجويف الأمعاء. تشمل الأسباب الشائعة:

الالتصاقات: هي أشرطة من الأنسجة الندبية تتكون بعد الجراحة في البطن، ويمكن أن تلتف حول الأمعاء وتسبب انسدادها. هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لانسداد الأمعاء الدقيقة لدى البالغين.

الفتق: عندما يبرز جزء من الأمعاء عبر فتحة غير طبيعية في جدار البطن، ويمكن أن ينحصر ويحدث انسدادًا.

الأورام: يمكن للأورام الحميدة أو الخبيثة في الأمعاء أو الأعضاء المجاورة أن تضغط على الأمعاء وتسبب انسدادها.

الأجسام الغريبة: ابتلاع أجسام غريبة كبيرة، خاصة لدى الأطفال، يمكن أن يسد الأمعاء.

انفتال الأمعاء (التواء الأمعاء): يمكن أن تلتف قطعة من الأمعاء حول نفسها، مما يقطع تدفق الدم والمحتويات.

داء كرون: وهو مرض التهابي مزمن في الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى تضييق الأمعاء وتكوين ندوب تسبب الانسداد.

التهاب الرتج: يمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الصغيرة في القولون (الرتوج) إلى تضييق القولون وحدوث انسداد.

البراز المنحشر: تراكم البراز الصلب في القولون يمكن أن يسبب انسدادًا، خاصة لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.

التداخل المعوي: انزلاق جزء من الأمعاء داخل جزء آخر، وهو أكثر شيوعًا لدى الأطفال.

الانسداد الوظيفي (الشللي): يحدث عندما تتوقف حركة الأمعاء الطبيعية (التمعج) بشكل مؤقت، مما يمنع مرور الطعام والسوائل، على الرغم من عدم وجود عائق مادي. تشمل الأسباب الشائعة:

جراحة البطن: التخدير والأدوية المستخدمة أثناء الجراحة يمكن أن تبطئ حركة الأمعاء مؤقتًا.

التهاب الصفاق: التهاب الغشاء الذي يبطن تجويف البطن.

التهاب البنكرياس: التهاب البنكرياس يمكن أن يؤثر على وظيفة الأمعاء.

نقص بوتاسيوم الدم: انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم يمكن أن يؤثر على وظيفة العضلات، بما في ذلك عضلات الأمعاء.

بعض الأدوية: مثل بعض مضادات الاكتئاب والأدوية الأفيونية.

إصابات العمود الفقري.

تسمم الدم (الإنتان).

كيفية علاج انسداد الأمعاء

يعتمد علاج انسداد الأمعاء على سبب الانسداد وشدته وحالة المريض العامة. الهدف من العلاج هو تخفيف الضغط داخل الأمعاء واستعادة تدفق المحتويات ومنع حدوث مضاعفات. تشمل خيارات العلاج:

العلاج التحفظي (غير الجراحي): يستخدم غالبًا في حالات الانسداد الجزئي أو الانسداد الوظيفي. يشمل:

الصيام: منع تناول الطعام والشراب عن طريق الفم لإراحة الأمعاء.

إدخال أنبوب أنفي معدي: يتم إدخال أنبوب رفيع عبر الأنف إلى المعدة والأمعاء الدقيقة لتفريغ السوائل والغازات وتخفيف الضغط.

إعطاء السوائل والأملاح عن طريق الوريد: لتعويض الجفاف والحفاظ على توازن الكهارل.

المراقبة الدقيقة: متابعة الأعراض والعلامات الحيوية وحالة البطن.

التدخل الجراحي: يكون ضروريًا في حالات الانسداد الكامل أو الانسداد الميكانيكي الذي لا يستجيب للعلاج التحفظي أو في حالات وجود مضاعفات مثل الانثقاب أو نقص التروية الدموية للأمعاء. تشمل الإجراءات الجراحية:

استئصال الجزء المسدود من الأمعاء: وإعادة توصيل الأجزاء السليمة.

إصلاح الفتق.

إزالة الالتصاقات.

استئصال الورم المسبب للانسداد.

عمل فغر في الأمعاء (فغر القولون أو فغر اللفائفي): لإنشاء فتحة مؤقتة أو دائمة في جدار البطن لتصريف محتويات الأمعاء في كيس خارجي. قد يتم عكس هذا الإجراء لاحقًا.

الوقاية من انسداد الأمعاء

لا يمكن منع جميع حالات انسداد الأمعاء، ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل خطر حدوث بعض الأسباب:

الوقاية من الالتصاقات: قد تساعد التقنيات الجراحية الحديثة التي تقلل من تكوين الأنسجة الندبية في تقليل خطر الالتصاقات بعد الجراحة.

علاج الفتق: إصلاح الفتق جراحيًا يمنع خطر انحصاره وانسداد الأمعاء.

اتباع نظام غذائي غني بالألياف: يساعد على منع الإمساك وتكوين البراز المنحشر.

شرب كمية كافية من السوائل: يساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة.

مضغ الطعام جيدًا: لتسهيل عملية الهضم وتقليل خطر ابتلاع أجسام غريبة كبيرة.

الحذر بشأن ابتلاع الأجسام الغريبة: خاصة لدى الأطفال وكبار السن الذين يعانون من مشاكل عقلية.

إدارة الأمراض الالتهابية في الأمعاء: مثل داء كرون والتهاب الرتج، يمكن أن تساعد في تقليل خطر تضييق الأمعاء والانسداد.

المتابعة المنتظمة: للأشخاص الذين لديهم تاريخ من جراحة البطن أو أمراض الأمعاء.

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