النيابة تطلب التحريات حول تعدي سائقة توك توك على المذيعة مرام سعيد

أمرت نيابة الشرابية بسرعة إجراء التحريات حول تعدي سائقة توك توك على المذيعة مرام سعيد بمنطقة الشرابية، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكانت المذيعة مرام سعيد استغاثت بالجهات المختصة بعد تعرضها للتعدي من فتاة تعمل سائقة “توكتوك” بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

وكتبت المذيعة مرام سعيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سواقين التكاتك من ضمنهم بنت سايقة توكتوك اتهجموا عليَّ ومش عاجبهم كلمة إن البلد فيها قانون، طب البلد فيها قانون على فكرة”.

وأكملت المذيعة مرام سيعد منشورها: "وحاليًّا القسم بياخد إجراءاته القانونية شكرًا جدًّا ليهم وهنزلكم باقي التفاصيل لما أخرج من القسم، واخد إجراءاتي القانونية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.