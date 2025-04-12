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خارج الحدود

مفاوضات مسقط، عراقجي يعرض مواقف طهران على نظيره العماني لنقلها إلى الوفد الأمريكي

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إنه عرض مواقف طهران على نظيره العماني لينقلها إلى الجانب الأمريكي.

جاء ذلك بعيد وصول وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط، اليوم السبت، للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الوفد الأمريكي.

وكان مستشار عراقجي قال إنه من غير المرجح الوصول لنتيجة في المفاوضات مع واشنطن في هذه المرحلة، مضيفا أنه سواء فشلت مفاوضات مسقط أو وصلت إلى نتيجة فإن "المنتصر سيكون الشعب والنظام الإيراني".

يشار إلى أن المفاوضات ستتناول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي قوله، لدى مغادرة الوفد طهران، في تغريدة على منصة إكس: "نغادر إلى مسقط برفقة مجموعة من أكثر زملائنا تمرسا وخبرةً، وبمعية السيد وزير الخارجية. نحن مصممون على استخدام كل الإمكانيات لحماية الاقتدار والمصالح القومية".

وأشارت الوكالة إلى أن الوفدين الإيراني والأميركي إلى مسقط، سيلتقيان بعد وصولهما مسقط مع وزير خارجية عُمان، ثم تبدأ المفاوضات بشكل غير مباشر بين الجانبين الإيراني والأميركي.

ومن جانبها، قالت وكالة مهر للأنباء، إنه من المقرر أن يبدأ الوفد الإيراني، بوساطة الجانب العماني، بعد ظهر السبت، محادثات غير مباشرة مع الوفد الأميركي المتواجد في عُمان.

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مفاوضات مسقط طهران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

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