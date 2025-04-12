أعلنت إدارة ميناء العريش في محافظة شمال سيناء اليوم السبت، إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب زيادة سرعة الرياح.





إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية



وأعلن مصدر مسئول بميناء العريش البحري، أنه تم غلق الميناء بعد هبوب رياح متوسطة أدت إلى ارتفاع أمواج البحر وإضراب داخل البحر المتوسط، وسوء الأحوال الجوية ومنعت إدارة الميناء دخول وخروج السفن ومراكب الصيد، وذلك لسلامة الأطقم الملاحية، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعادة فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية.





وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، وهبوب رياح متوسطة أدت إلى اضطراب في مياه البحر المتوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.