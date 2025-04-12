السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش في محافظة شمال سيناء اليوم السبت، إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب زيادة سرعة الرياح.


 

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
 

وأعلن مصدر مسئول بميناء العريش البحري، أنه تم غلق الميناء بعد هبوب رياح متوسطة أدت إلى ارتفاع أمواج البحر وإضراب داخل البحر المتوسط، وسوء الأحوال الجوية ومنعت إدارة الميناء  دخول وخروج السفن ومراكب الصيد، وذلك لسلامة الأطقم الملاحية، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعادة فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية.


 

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وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، وهبوب رياح متوسطة أدت إلى اضطراب في مياه البحر المتوسط.

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