تابع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، بعد تحريك أسعار الوقود.

محافظ شمال سيناء يتابع انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود

ووجه المحافظ إدارة مرور شمال سيناء وإدارة المواقف بالمرور على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب وعدم استغلال المواطنين، فضلًا عن تكثيف الحملات على سيارات الركوب.



كما وجه المحافظ إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والمرور بالإعلان عن تعريفة الركوب وتعليقها في كافة مواقف السيارات، ووضع ملصقات بالأسعار على الزجاج الامامي والخلفي للسيارات الأجرة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة التعريفة.



وشدد المحافظ على استقبال شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات المحافظة أو غرف عمليات مجالس المدن والمديريات المعنية وإدارة المواقف والمرور أو من خلال الموقع الرسمي للمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد الممارسات غير القانونية.



كما تابع المحافظ انتظام العمل في محطات الوقود ومحطات تعبئة أسطوانات الغاز على مستوى المحافظة، مؤكدًا على التزام محطات الوقود بشمال سيناء بتسعيرة الوقود الجديدة، بعد جرد المخزون في محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر السولار

ووجه المحافظ بتكثيف الرقابة التموينية علي محطات الوقود ومحطات الغاز بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومختلف الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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