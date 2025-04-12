لجان النواب تناقش تقارير متابعة أداء الحكومة "ربع السنوية"

تستكمل اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اعتبارا من غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، لمناقشة تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024/ 2025 وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

مناقشة تقارير أداء الحكومة

ومن المقرر أن تشهد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة الجزء الخاص في برنامج الحكومة في ضوء اختصاصها، بحضور الوزراء والمسئولين المعنيين في كل قطاع.

كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مارس الماضي، أعلن تلقي تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024/ 2025، وتم إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.

تقارير أداء الحكومة تصل البرلمان

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذه التقارير تتضمن معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.

التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها

وأشار رئيس النواب، إلى أن هذا يأتي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

التزام رئيس مجلس الوزراء بإرسال معدلات الأداء

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية

ووافق المجلس على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بيانًا بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يترآى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.





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