الأحد 03 نوفمبر 2024
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اقتصاد

هل تنجح الحكومة في تعديل شروط برنامج صندوق النقد؟ اقتصادي يجيب

مصر - فيتو
مصر - فيتو

الحكومة وصندوق النقد، أكد  الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر  من أجل مراجعة برنامج الصندوق مع الحكومة المصرية ، قد كشفت مديرة الصندوق خلالها أنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، مشيرا إلى أن  مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تقديرها للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة. 

 

اشرف غراب - فيتو 
اشرف غراب - فيتو 

 

مراجعة بعض شروط برنامج الصندوق بالتخفيف أو التأجيل وليس إلغاء البرنامج كليا

وتابع غراب: من حق مصر مراجعة بعض شروط برنامج صندوق النقد الدولي خاصة بعد التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط المؤثرة بالسلب على الاقتصاد المصري ونقص إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليار دولار خلال الأشهر الماضية ونقص سلاسل الإمدادات، موضحا أن الظروف الحالية خارجة عن الارادة ولذا أصبح من حقها أن تتقدم بطلب لمراجعة بعض شروط برنامج الصندوق بالتخفيف أو التأجيل وليس إلغاء البرنامج كليا، موضحا أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يوافق على مراجعة شروط البرنامج وتأجيل بعض شروطه أو تخفيفها خاصة وأنه يتفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على مصر ما قد يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .

وجب التفاوض مع الصندوق لوضع شروط أكثر ملاءمة مع الظروف الحالية


وأضاف غراب أن هناك تحديات كثيرة تواجهها مصر مثل ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأحداث الخارجية وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي الداخلي وهو ما دفع الحكومة المصرية لطلب تعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف بعض الشروط أو تأجيلها لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، لأن استمرار تنفيذ شروط الصندوق الحالية بزيادة أسعار السولار والبنزين ستؤدي بلا شك في زيادة معدل التضخم ولذا وجب التفاوض مع الصندوق لوضع شروط أكثر ملاءمة مع الظروف الحالية .

 

مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع "كريستالينا جورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي.

وفي مستهل حديثه بالمؤتمر الصحفي، رحب رئيس مجلس الوزراء، بمدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، كما رحب بـ محافظ البنك المركزي والوزراء الحضور للمؤتمر الصحفي الذي يتم عقده  بمناسبة زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر. 

 

جانب من لقاء اليوم - فيتو 
جانب من لقاء اليوم - فيتو 

 

الخطوات المستقبلية للبرنامج المشترك بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدوليّ 

كما قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن قيام كريستالينا جورجييفا بزيارة مصر في مستهل الفترة الثانية لتوليها المسئولية يعتبر بمثابة رسالة مهمة للغاية، مضيفا: شرُفنا اليوم معا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد اللقاء  مناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج المشترك بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدوليّ، مشيرا إلى أنه سيترك المجال لـ مديرة الصندوق لتوضيح بعض التفاصيل حول هذا الأمر.

 

مدبولي: المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد ستبدأ بعد غد 

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد ستبدأ بعد غد، وأن فريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد بالتعاون مع المسئولين في البنك المركزي والوزارات المعنية، مجددا الإعراب عن ترحيبه وسعادته بوجود "كريستالينا جورجييفا" في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

صندوق النقد - فيتو 
صندوق النقد - فيتو 

 

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