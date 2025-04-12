السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

تخفيف حكم حبس سايس متهم بالبلطجة إلى شهر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة بقبول الاستئناف المقدم من سايس على حكم حبسه عامين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص وقضت بتخفيف الحكم إلى شهر واحد. 


كانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقت بلاغات متعددة من المواطنين يفيدون بقيام سايس بدائرة القسم بمنعهم من ركن سياراتهم قبل أخذ أموال منهم مقابل ذلك مدعيا أنه سايس ويعمل بتصريح من الأجهزة الأمنية.


وأضاف المبلغون أنهم عندما طلبوا منه إظهار الترخيص تهرب ورفض وتعدي عليهم بالسب والقذف ومنعهم من ركن سياراتهم ومارس ضدهم البلطجة في محاولة لفرض إتاوة عليهم.


عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة في ضبط المتهم وتبين أنه يعمل بدون ترخيص ويقوم بترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق قبل أن تصدر المحكمة حكم حبسه.

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