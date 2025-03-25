الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سايس يستأنف على حكم حبسه عامين بتهمة البلطجة في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تقدم سايس باستئناف لـ  محكمة مستأنف مصر الجديدة على حكم حبسه عامين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص. 


كانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقت بلاغات متعددة من المواطنين يفيدون بقيام سايس بدائرة القسم بمنعهم من ركن سياراتهم قبل أخذ أموال منهم مقابل ذلك مدعيا أنه سايس ويعمل بتصريح من الأجهزة الأمنية.

وأضاف المبلغون أنهم عندما طلبوا منه إظهار الترخيص تهرب ورفض وتعدي عليهم بالسب والقذف ومنعهم من ركن سياراتهم ومارس ضدهم البلطجة في محاولة لفرض إتاوة عليهم.


عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة في ضبط المتهم وتبين أنه يعمل بدون ترخيص ويقوم بترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق قبل أن تصدر المحكمة حكم حبسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة النيابة العامة

مواد متعلقة

حجز سايس بتهمة سلب أموال المواطنين وحيازة 1500 موقع لركن السيارات

بطلة فيديو المشاجرة مع سايس مصر الجديدة: المتهم انتحل صفة وحاول فرض أتاوة

التحقيق مع سائق سيارة صدم سايس في مدينة نصر

الأكثر قراءة

تعرف على سيناريوهات أسعار الوقود بعد عيد الفطر، ومصدر: الزيادة المتوقعة كبيرة

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

أخبار مصر: موعد وقيمة زيادة أسعار الوقود المتوقعة، شائعة تتسبب في كارثة داخل مسجد بالأقصر، تصريح مثير من وزير الرياضة عن ابنه

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والدنيس والسبيط وانخفاض الجمبري

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، اليوسفي يقفز إلى 35 جنيها وانخفاض جديد في الجوافة

"بوليتيكو" لا تستبعد استقالة مايك والتز بعد فضيحة تسريب ضرب الحوثيين

منوعات

المزيد

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

رصد حدثين خطيرين عند منتصف الليل، دراسة تكشف مؤشرات اقتراب ساعة يوم القيامة

مستوطنون يعتدون بالضرب على المخرج الفلسطيني الحاصل على أوسكار وجيش الاحتلال يعتقله (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الكنافة في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

حدث في 25 رمضان 1418هـ، وفاة الشيخ إسماعيل العدوي خطيب الأزهر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية