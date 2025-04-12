التفاصيل الكاملة لتواصل عصام صاصا مع أسرة المتوفى في حادث الدائري

تصدر مطرب المهرجانات، عصام صاصا، تريند “اليوتيوب”، وجوجل في الساعات الماضية، بعد حديثه لأول مرة عن حادث الدائري، الذي تسبب في دهس شخص.

في هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، التفاصيل الكاملة، للتواصل المستمر بين صاصا وأسرة المتوفى في حادث الدائري، وذلك بعد التصالح معه، وخروجه من السجن خلال الفترة الماضية.

وقال إن صاصا، يتواصل بشكل مستمر مع أسرة المتوفى ولم ينقطع عنهم، مشيرًا إلى أنه لا يريد الحديث في هذه التفاصيل نهائيًا.

على الجانب الآخر، قال المطرب عصام صاصا في تصريحات سابقة: إنه يعتبر عنبة وأمين خطاب أشقاءه، مشيرا إلى أن عمر كمال ليس صديقه، بسبب قيامه بحذف صوته من أغنية ما، ووضع صوت حمو بيكا"، متابعا أنه أقدم على إغلاق الأغنية عبر يوتيوب.

وأضاف “صاصا” خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" إنه عمل كهربائي وسائق توك توك وفي الألوميتال، متابعا: أبويا مات وأنا عندي 9 شهور وأمي مكانتش مخلينا محتاجين حاجة".

وكان “صاصا” قال خلال اللقاء:" نفسيتي بقيت أحسن كتير، بس لحد دلوقتي مش مستوعب من الصدمة اللي أنا فيها والوقت كان صعبا بس ربنا بيعدي أي حاجة صعبة.

وأكد عصام أنه شعر بالخذلان تجاه بعض المقربين منه، بسبب تركهم له في أزمته، موضحا:" الأزمة اللي كنت فيها كانت عبارة عن غربال، واكتشفت أن الغربال بقي فاضي وحتى اللي مأثرش بس معاملته اتغيرت.

وأضاف في ناس كتير حست إني وقعت وماليش قومة وناس كتير كانت فاكرة إننا خلاص وكان بيجيلي رسايل من مطربين كويسين بيقولوا خلي عصام في اللي هو فيه خلينا ناكل عيش ده إحنا شغالين الصيف ده علشان هو مش موجود.

وتابع “عصام”:"وفي حاجات مهمة اتغيرت، اتعلمت أني اتعامل مع كل الناس عادي، بس أكون عارف أن الشخصي اللي قدامي دا إيه، أكتر حد كان قريب مني آمنت له وملقتهوش".

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