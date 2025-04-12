السبت 12 أبريل 2025
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سعف ونخيل وأعواد قمح بساحات كنائس الإسكندرية استعدادا لـ أحد الشعانين (صور)

السعف بساحات كنائس
السعف بساحات كنائس الإسكندرية، فيتو

شهدت ساحة  كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية وساحات الكنائس المختلفة  في المحافظة، تواجد بائعي السعف  لبيع السعف إلى الأقباط لحضور القداسات التي تبدأ مع أسبوع الآلام صباح غدً الأحد، والتي تبدأ بـ سبت النور، ثم أحد الشعانين وتنتهي بعيد القيامة.

وافترش الباعة ساحة الكنيسة  المرقسية والكنائس لبيع  السعف، والمجدول والتيجان والصلبان والأطواق المصنوعة من سعف النخيل وأعواد القمح، لمشاركة  طقوس أحد الشعانين، أو أحد الخوص وأحد الزيتونة.

 

وتستقبل الكنائس الأرثوذكسية   منذ الساعات الأولى من صباح غدًا الأحد، رعايها للاحتفال بأحد الشعانين، داخل الكنائس حيث يصطحب الأقباط ابناءهم للاحتفال ممسكين في أيديهم سعف النخيل المصمم على أشكال الصلبان والتيجان والمجدول، لتبقى معهم حتى انتهاء اسبوع الآلام المجيد.

كما تبدأ الكنائس تعليق الستائر والشارات السوداء على الجدران والأعمدة، عقب الصلاة مباشرة، بدءًا من غد الأحد وحتى ليلة عيد القيامة المجيد المعروف لدى الأقباط بـ«سبت النور»، وذلك تألما مع المسيح الذي تعرض للصلب، ضمن الفعاليات الاحتفالية الخاصة بالمسيحيين خلال أسبوع الآلام، ليتم استبدالها بالشارات البيضاء مع قدوم عيد القيامة المجيد، فرحًا بقيامة السيد المسيح.

ومن  المقرر أن يؤدي البابا تواضراس قداس احد الشعانين بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية غدا الأحد.

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