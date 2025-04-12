بعد مشادة بين سكرتير ونائب محافظ سوهاج، التنمية المحلية تكشف كيف يتم اختيار القيادات

نشبت مشادة بين سكرتير محافظ سوهاج ونائب المحافظ فى واقعة نادرة الحدوث، حيث تحوّلت مناسبة رسمية لافتتاح مسجد في قرية الكوامل بمحافظة سوهاج إلى ساحة مشادة كلامية حادة كادت تتحول لاشتباك بالأيدي بين نائب المحافظ والسكرتير العام، وسط ذهول الحاضرين، وفي حضور المحافظ اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج نفسه.

إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج

وأصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقى وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح، مؤكدة ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفى والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

كيف يتم اختيار القيادات؟

اختيار القيادات بالتنمية المحلية يتم بعد مراحل واختبارات كثيرة ومقابلات شخصية، حيث يتم الاعلان عن مسابقة يتم تنقية المتقدمين وفقا للشروط ليأتى دور اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية فى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفي منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا للقيادات تقوم خلال المقابلات الشخصية بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف التي تقدمها إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم فيما قدموه من أفكار خلال فترة التقديم للمسابقة لتطوير الأداء فى ملفات عمل الإدارة المحلية.

والمقابلات تهدف تقييم المتقدمين من قبل اللجنة فى عدة نقاط على رأسهم "السمات الشخصية" والتأكد من أن المتقدم سيكون قيادة قادرة على اتخاذ القرار فى الأزمات، وأن يكون شخصية ودودة قادرة على التواصل مع المواطنين، فضلا عن التحكم في النفس وقت الغضب.

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