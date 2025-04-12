اللحظات الأخيرة في حياة مدير إدارة الباجور التعليمية ومرور الوزير بجواره (فيديو)

حصلت فيتو على فيديو يرصد لحظة وفاة أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية فى محافظة المنوفية، قبل أن يقوم بعض المعلمين المتواجدين بإنزاله من سيارته وإدخاله للمدرسة الثانوية التجارية لمحاولة إسعافه.

وبعد 10 دقائق تحديدًا فشلت محاولات إسعافه داخل المدرسة وقام المعلمون بإخراجه مرة أخرى ووضعه داخل إحدى السيارات لنقله لمستشفى الباجور التخصصى، دون انتظار حضور سيارة الإسعاف.

وأثناء ذلك حدثت مفارقة حيث مر موكب محمد عبد اللطيف وزير التعليم والمرافقين له بجوار السيارة التى تم وضع مدير الإدارة الراحل بداخلها قبل أن يتم نقله للمستشفى.

تشييع جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية لمثواه الأخير

وكان أهالي قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، قد شيعوا جثمان أسامة بسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية لمثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حزن شديد من جموع المشيعين.

وحصلت "فيتو" على آخر صورة لـ أسامة بسيوني وهو يصافح الوزير قبل تفقده للمدرسة الثانوية المشتركة بالباجور، حيث ظهر في الصورة خلف الوفد الرسمي أثناء دخولهم المدرسة وبعد انتهاء الزيارة، شعر بسيوني بإعياء شديد، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

وتوفى أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المدارس بالمحافظة.

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لـ مستشفى الباجور التخصصى، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

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