مصدر بمستشفى الباجور التخصصي يكشف سبب وفاة مدير الإدارة التعليمية

كشف مصدر بمستشفى الباجور التخصصى فى محافظة المنوفية، سبب وفاة أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية.

وأكد المصدر أن مدير إدارة الباجور توفى بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب زيارة الوزير

وتوفي أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، اليوم عقب إنتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المداس بالمحافظة.

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصى، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجىء للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد بإستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، فى حالة إعياء وتوفى عقب وصولبه للمستشفى.

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