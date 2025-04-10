شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية يكشف تفاصيل لقائه بمحافظ المنوفية

كشف شقيق أسامة بسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية الراحل، أنه التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وأكد له إبلاغ مجلس الوزراء بما حدث من تعدٍ على اختصاص المحافظ وما جرى في الزيارة.

وأشار شقيق أسامة بسيونى إلى أن محافظ المنوفية أخبره بأنه سيتم تكريم اسم الراحل وتسمية إحدى المدارس أو أحد الشوارع باسمه.

الاطلاع على سجل مكالمات مدير إدارة الباجور

ولفت «بسيوني» إلى أنه بالاطلاع على سجل مكالمات شقيقه تبين أنه تحدث بالفعل مع الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ونص الحديث الذي دار بينهما أكده الدكتور محمد في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كشف فيه عن وجود لوم من الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشقيقه.

ورفض وليد فكرة تعنيف مسئول لآخر حتى ولو كان هناك تقصير، مشيرا إلى أن ما تردد أن سبب التعنيف هو ضعف نسبة الحضور، قائلا بتعجب: «هو مدير الإدارة هيجيب التلاميذ من بيتها؟!».

وطالب شقيق أسامة بسيوني منذ أيام الدكتور مصطفى مدبولي بعزل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم من منصبه، لافتا إلى أن هذا الإجراء هو أقل حقوق أسامة بسيوني الذي قال إنه “مات قهرًا”.

يذكر أن محافظة المنوفية شهدت منذ أيام قليلة واقعة محزنة بوفاة أسامة بسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء جولة وزير التربية والتعليم المفاجئة بمحافظة المنوفية، والتي زار خلالها مدارس مركز الباجور.

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