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حوادث

15 يونيو نظر استئناف مدير مطعم شهير على حكم حبسه بتهمة حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تقدم مدير مطعم صادر ضده حكما بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه بتهمة حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر في المطعم ملكه بمنطقة مصر الجديدة باستئناف أمام محكمة مستأنف مصر الجديدة والتي حددت 15 يونيو المقبل لنظره. 

تفاصيل القضية تعود عندما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة تموينية لتفتيش المطاعم والمحلات التجارية التي تبيع مواد غذائية، وبالتوجه إلى المطعم محل القضية عثرت الأجهزة الأمنية بداخله على مواد غذائية منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى.

وتبين وجود تغير فى خواص المواد الغذائية الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المشاركة مع المأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


وتبين من التحقيقات أن مالك المطعم كان يقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة مستانف مصر الجديدة مواد غذائية مجهولة المصدر أمن القاهرة

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