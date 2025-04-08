قصة مالك مطعم يقدم مواد غذائية فاسدة بمصر الجديدة والحبس سنة مصيره

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه بتهمة حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر في المطعم ملكه بمنطقة مصر الجديدة.

مدير المطعم متهم بحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر

تفاصيل القضية تعود عندما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة تموينية لتفتيش المطاعم والمحلات التجارية التي تبيع مواد غذائية، وبالتوجه إلى المطعم محل القضية عثرت الأجهزة الأمنية بداخله على مواد غذائية منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى.

وتبين وجود تغير فى خواص المواد الغذائية الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المشاركة مع المأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وتبين من التحقيقات أن مالك المطعم كان يقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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