بدء اختبارات المرشحين للعمل في شركة مقاولات بالإمارات (صور)

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت عن بدء اختبارات العمال المصريين المرشحين للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة، على مهنة "النقاشة".

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الاختبارات حدثت بحضور ممثل عن "الشركة الإماراتية"، وأن هؤلاء المرشحين كانوا قد تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة منذ أيام، وأنها دليل على مصداقية تلك الفرص بحسب تصريحات وزير العمل محمد جبران.

وكان محمد جبران وزير العمل أعلن عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل على مهن خاصة بقطاع المقاولات من بينها "النقاشة"، وذلك للعمل بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة في الامارات براتب شهري يصل إلى 2000 درهم إماراتي،حسب الخبرة،وأن السن من 25 إلى 40 سنة ومن المزايا توفير الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحي، وساعات إضافية، وأن العقد مدته سنتان.

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية المركزية للعلاقات الدولية،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، على عدد من المهن التي تخص قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وغيرها.

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