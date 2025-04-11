الجمعة 11 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يستقبل نظيره التركي في مطار القاهرة الدولي

وزير العمل ونظيره
وزير العمل ونظيره التركي،فيتو
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استقبل وزير العمل محمد جبران،مساء اليوم الجمعة،في مطار القاهرة الدولي،نظيره وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي ودات اشك هان، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن.

ومن المقرر أن يصطحب الوزير جبران نظيره التركي في عدد من الجولات، واللقاءات، والاجتماعات،لبحث سبل  تكثيف التعاون بين الجانبين في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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السفير التركي في مصر الضمان الاجتماعى وزير العمل محمد جبران وزير العمل مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي صالح موطلو شن

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