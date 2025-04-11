وزير العمل يستقبل نظيره التركي في مطار القاهرة الدولي

استقبل وزير العمل محمد جبران،مساء اليوم الجمعة،في مطار القاهرة الدولي،نظيره وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي ودات اشك هان، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن.

ومن المقرر أن يصطحب الوزير جبران نظيره التركي في عدد من الجولات، واللقاءات، والاجتماعات،لبحث سبل تكثيف التعاون بين الجانبين في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.