السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

30 لاعبًا في قائمة الفراعنة تحت 16 سنة استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا

منتخب الناشئين، فيتو
منتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، اختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 سنة، بقيادة حسين عبد اللطيف 30 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الحالي، تتخلله المشاركة فى بطولة زد الدولية والتى ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وإفريقية مواليد 2008، خلال الفترة من 16 إلى 19 من الشهر نفسه، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات الأمم الإفريقية.

 

وجاءت القائمة التي اختارها عبداللطيف للمعسكر المرتقب، على النحو التالي:

مالك عمرو عبد الحق  (الزمالك)

مؤمن محمود محمد (الإسماعيلي)

محمد عبيد عاطف (الأهلي)

عبدالعزيز محمود عبدالعزيز (فاركو)

أحمد رجب الشحات (زد)

براء محمود جلال (زد)

دانيال تامر وهبي (زد)

خالد مختار عبدالعزيز (زد)

سيف تامر محمد (زد)

ياسين أحمد مرسي (الزمالك)

أحمد صفوت أحمد (الزمالك)

أحمد إبراهيم عبدالله (الزمالك)

يوسف محمد حلمي (إنبي)

يحيى طارق سيد (إنبي)

محمد جمال محمد (إنبي)

عبدالله عمر عبد الرشيد (إنبي)

عبدالله عمرو محمد (إنبي)

عمر عبد الرحيم رجب(الأهلي)

محمد أيمن محمد  (الأهلي)

سيف كريم عادل (الأهلي)

عمر عبدالعزيز محمد (الأهلي)

ياسين تامر أبوالقاسم (المقاولون العرب)

محمد وائل محمد (المقاولون العرب)

زيدان عادل محمد (القناة)

عادل علاء محمد (غزل المحلة)

محمد زكريا صبري (سموحة)

أحمد بشير السيد (سيراميكا كليوباترا)

يونس محمد سامي (بيراميدز)

محمد صبحي محمد (مودرن سبورت)

زياد أحمد فرحان (الاتحاد السكندري).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين حسين عبد اللطيف بطولة زد الدولية الزمالك الاسماعيلي

مواد متعلقة

تشكيل منتخب الناشئين المتوقع أمام أنجولا في ملحق تصفيات مونديال قطر

منتخب مصر يواجه أنجولا اليوم في لقاء حسم بطاقة مونديال الناشئين

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

بعد مشادة بين سكرتير ونائب محافظ سوهاج، التنمية المحلية تكشف كيف يتم اختيار القيادات

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم السبت

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية