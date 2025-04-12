30 لاعبًا في قائمة الفراعنة تحت 16 سنة استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا

منتخب الناشئين، اختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 سنة، بقيادة حسين عبد اللطيف 30 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الحالي، تتخلله المشاركة فى بطولة زد الدولية والتى ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وإفريقية مواليد 2008، خلال الفترة من 16 إلى 19 من الشهر نفسه، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات الأمم الإفريقية.

وجاءت القائمة التي اختارها عبداللطيف للمعسكر المرتقب، على النحو التالي:

مالك عمرو عبد الحق (الزمالك)

مؤمن محمود محمد (الإسماعيلي)

محمد عبيد عاطف (الأهلي)

عبدالعزيز محمود عبدالعزيز (فاركو)

أحمد رجب الشحات (زد)

براء محمود جلال (زد)

دانيال تامر وهبي (زد)

خالد مختار عبدالعزيز (زد)

سيف تامر محمد (زد)

ياسين أحمد مرسي (الزمالك)

أحمد صفوت أحمد (الزمالك)

أحمد إبراهيم عبدالله (الزمالك)

يوسف محمد حلمي (إنبي)

يحيى طارق سيد (إنبي)

محمد جمال محمد (إنبي)

عبدالله عمر عبد الرشيد (إنبي)

عبدالله عمرو محمد (إنبي)

عمر عبد الرحيم رجب(الأهلي)

محمد أيمن محمد (الأهلي)

سيف كريم عادل (الأهلي)

عمر عبدالعزيز محمد (الأهلي)

ياسين تامر أبوالقاسم (المقاولون العرب)

محمد وائل محمد (المقاولون العرب)

زيدان عادل محمد (القناة)

عادل علاء محمد (غزل المحلة)

محمد زكريا صبري (سموحة)

أحمد بشير السيد (سيراميكا كليوباترا)

يونس محمد سامي (بيراميدز)

محمد صبحي محمد (مودرن سبورت)

زياد أحمد فرحان (الاتحاد السكندري).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.