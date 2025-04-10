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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد آرسنال في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ريال مدريد نظيره آرسنال، في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي يوم الأربعاء المقبل.

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد آرسنال 


وتقام مباراة ريال مدريد وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري، وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد أمام آرسنال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وتعرض نادي ريال مدريد الإسباني لخسارة قاسية أمام نظيره آرسنال الإنجليزي، بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب الإمارات.

 

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد آرسنال مع المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في نصف النهائي.

 

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

 

وتقام الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً

 

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي.. 

 

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان 

آرسنال 3-0 ريال مدريد 

برشلونة  4-0 بوروسيا دورتموند 

باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا 

 

 

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