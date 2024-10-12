السبت 12 أكتوبر 2024
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رياضة

حقيقة اهتمام بايرن ميونخ بضم أليسون بيكر من ليفربول

أليسون بيكر،فيتو
أليسون بيكر،فيتو

كشفت تقارير صحفية حقيقة اهتمام بايرن ميونخ الألماني، بالتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد مانويل نوير حارس بايرن ميونخ مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، حيث سيبلغ وقتها 39 عامًا و5 أشهر، مما أدى إلى ارتباطه بإمكانية الرحيل عن قلعة أليانز آرينا، وظهرت تقارير تؤكد أن بايرن يستهدف ضم أليسون بيكر من صفوف ليفربول لخلافة نوير.

وكشفت شبكة "سكاي ألمانيا" حقيقة الأمر، مؤكدة أن تلك الأنباء مجرد شائعات غير صحيحة، وأن عقد ألسون بيكر مع ليفربول ممتد حتى 2027، ولن ينتقل إلى بايرن ميونخ لخلافة نوير.

وأشارت إلى إنه من الممكن تمديد عقد نوير مع بايرن ميونخ، ومن المتوقع أن تتم المناقشات الأولى في هذا الصدد هذا العام، وأن خطة بايرن ميونخ الحالية لحراسة المرمى تتمثل في أن ألكسندر نوبل سيكون خليفة نوير.

ويلعب ألكسندر نوبل في الوقت الحالي رفقة فريق شتوتجارت، على سبيل الإعارة.

 

اعتزال نجم ليفربول السابق

فيما أعلن الكاميروني جويل ماتيب لاعب ليفربول السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر 33 عاما.

اعتزال جويل ماتيب 

ورحل الكاميروني عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم الماضي مع انتهاء عقده وظل بدون نادي حتى أعلن تعليق حذائه بشكل نهائي.

كان ماتيب، الذي انضم إلى ليفربول من شالكة الألماني في 2016، قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي غاب بسببه عن الفريق الإنجليزي حتى نهاية موسم 2023-2024.

خلال الفترة التي قضاها مع شالكة، فاز بلقب كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، بينما فاز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية،  ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

في عمر الـ33، اعتزال نجم ليفربول السابق

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