السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يشارك في حملة خطوة ضد الإدمان بمدرسة السلام

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

 شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بفعاليات ظاهرة " خطوة ضد الإدمان" اليوم السبت بمدرسة السلام الخاصة، والتى تعد باكورة إنطلاق حملة "خطوات ضد الإدمان" داخل المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة.فى ضوء دعم قيادات محافظة الأقصر لمبادرة "ظواهر"، التى أطلقها عدد من شباب المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

خطوات ضد الإدمان

 وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والاستاذ عثمان عبدالرحيم مدير التعليم الاعدادي والدكتورة لبني عبده وكيل ادارة الاقصر التعليمية وولاء سيد أحمد عضو المتابعة بإدارة الأقصر التعليمية، وابراهيم الجميل مدير أمن المديرية وميرفت ميلاد مدير مدرسة السلام الخاصة لغات ومارثا محروس مدير مدرسة السلام للتعليم الأساسي وحمدي دندراوي موجه عام الصحافة والمهندس مصطفى الناظر أحد مؤسسى مبادرة ظواهر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتهدف حملة " خطوة ضد الإدمان" بالمدارس، إلي التوعية خلال الإذاعة المدرسية للطلبة عن المخدرات والإدمان وأضراره على الطفل والأسرة  .

وشارك نائب محافظ الأقصر، بالإذاعة المدرسية متحدثًا  عن ضرورة البعد عن المواد المخدرة وانعكاس أخطارها على المجتمع ككل، مؤكدًا أن توعية الأطفال فى سن مبكر ضرورة ملحة لضمان تنشئة أجيال رافضة للإدمان، واعية بدورها لبناء مستقبل الوطن ودور التلاميذ والطلاب والعاملين في التربية والتعليم في نشر الوعي بمخاطر الإدمان والمخدرات في المدارس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها من الأدوات المؤثرة في التوعية وأن الأقصر بتاريخها العظيم شاهدة علي إعلاء منظومة القيم والأخلاق والسلوكيات الحميدة منذ آلاف السنين وهي منقوشة علي جدران معابدها الخالدة.

وأكد " أبو زيد" على جهود المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لدعم كافة المبادرات التوعوية، نظرًا لأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية البشرية.


وفي سياق متصل، أوضح "جارح" أن مديرية التربية والتعليم قد اتخذت مساعٍ أخرى إلى جوار البرامج الإذاعية لمواجهة هذا الخطر الذي يداهم أبنائنا وشبابنا، فقد تم تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية في بعض المدارس بجميع الإدارات التعليمية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، كما أطلقت مسابقتين بجميع مدارس المحافظة الأولى فنية لأفضل رسم يناهض هذا الأمر والثانية بحثية مع تكريم الفائزين.

ومن الجدير بالذكر أن حملة" خطوات ضد الإدمان" تستهدف خلق التوعية المجتمعية اللازمة من خلال استهداف كافة فئات المجتمع، لضمان تحقيق أهدافها المرجوة، وتعد هذه الظاهرة الثالثة التى تطلقها مبادرة ظواهر على مدار ٦ أشهر بعد ظاهرتى "حوادث الموتوسيكلات "، و"ظواهر سياحية".

 

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