محافظ الأقصر يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الذهبي ويستمع لشكاوى المواطنين (صور)

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الذهبي بمركز البياضية، وذلك بحضور كل من؛ الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، وعبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والعديد من أهالي مركز البياضية.

شعائر صلاة الجمعة اليوم

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد أبو دوح مدير إدارة الأوقاف بمركز البياضيه، والتي تحدث خلالها عن كلمة "أنا" التي تهدي إلى مكارم الأخلاق، وعن أخلاق رسول الله ﷺ، وكانت الخطبة الثانية عن التأثير الضار للمواد المخدرة على الإنسان، وكيف تدمر عقل الانسان وجسمه.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، التقى المحافظ بعدد من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، التي وعد بدراستها والعمل على تلبيتها في أسرع وأقل وقت ممكن، في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.