سكرتير الأقصر يتابع تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة داخل المواقف (صور)

كلف المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بقيام السكرتير المساعد اللواء دكتور هشام الشيمي، برفقة مدير ادارة المواقف، ومسئولى الجهات المعنية بجولة ميدانية شملت تفقد عدد من مواقف السيارات.

التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين

يأتي ذلك للتأكيد على تعليمات محافظ الأقصر بشأن التزام سائقى سيارات السيرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة دون أي مغالاة مع عدم السماح بأى محاولات لاستغلال المواطنين، وذلك إلى جانب المواجهة الحازمة لسائقى سيارات السيرفيس فى حالة قيامهم بفرض أى زيادة على التعريفة الجديدة التى تم إقرارها.



ومن جانبه، أكد السكرتير المساعد على الالتزام بتركيب وإلصاق التعريفة على زجاج السيارات، وأيضًا البانرات التوضيحية بالتعريفة المقررة على خطوط السير داخل وخارج المدن، علاوة على الإستماع إلى الشكاوى والعمل على حلها بالشكل المطلوب، وهو الذى يتطلب من المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات يتم رصدها فى رفع قيمة التعريفة لسرعة التدخل واتخاذ اللازم.



وتناشد محافظة الأقصر جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب من خلال التواصل عبر الأرقام التالية،

الخط الساخن: 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة «2374903 – 2372188» أو من خلال أحد قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مدار ٢٤ ساعة، وهى الإتصال بمركز تلقى المكالمات على الرقم المختصر 16528.

يأتي ذلك فى إطار حرصه على متابعة انتظام سير العمل بمواقف السيرفيس والتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بمختلف خطوط السير عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

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