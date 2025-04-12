السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط ورشة لصنيع السلاح فى سوهاج

سقوط عنصر إجرامي
سقوط عنصر إجرامي بسوهاج لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي في محافظة سوهاج،  يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص.

 

إدارة ورشة غير مرخصة وتصنيع الأسلحة

أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، قيام عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج؛  بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، ويتخذ من منزله مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم بالبحيرة

ضبط 24 طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

ضبط الأسلحة والمعدات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم مداهمة المكان وضبط المتهم وبحوزته 16 قطعة سلاح ناري تشمل: رشاش، 4 بنادق آلية، 5 طبنجات، 6 فرد محلي.

كما تم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الأسلحة النارية.


وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للأسلحة بقصد تصنيع أسلحة نارية غير مرخصة والإتجار بها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة البحث الجنائى البحث الجنائي تصنيع الأسلحة النارية تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية شرطة دار السلام ضبط عنصر إجرامي قطاع الأمن العام مديرية أمن سوهاج مركز شرطة دار السلام ورشة لتصنيع الاسلحة النارية

مواد متعلقة

ضبط 24 طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

ضبط عامل يدير مخزنا غير مرخص لبيع الأدوية المهربة في الوايلي

ضبط شخصين بالقاهرة لتصنيعهما أدوية مغشوشة والترويج لها على مواقع التواصل

سقوط لص سرق حقيبة سائحة بمدينة نصر

سائق ميكروباص يدهس عاملا أسفل عجلات السيارة بمنطقة الساحل

تحرير 832 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

قصة استشهاد 3 أمناء شرطة بـ قسم شرطة النجيلة مطروح.. الداخلية ترد بمقتل اثنين من مرتكبي الحادث وتلاحق باقي الجناة.. وحقيقة احتجاز سيدات على خلفية الواقعة

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

خبير اقتصادي يكشف سر زيادة أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

ارتفاع تكلفة البنزين يجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

كيف تحفز إدارة بيراميدز لاعبيها للفوز على الأهلي بقمة الدوري الليلة؟

منوعات

المزيد

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأهلي كعبه عالي على بيراميدز.. أرقام مواجهات الفريقين قبل قمة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية