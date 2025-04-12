ضبط ورشة لصنيع السلاح فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي في محافظة سوهاج، يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص.

إدارة ورشة غير مرخصة وتصنيع الأسلحة

أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، قيام عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج؛ بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، ويتخذ من منزله مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

ضبط الأسلحة والمعدات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم مداهمة المكان وضبط المتهم وبحوزته 16 قطعة سلاح ناري تشمل: رشاش، 4 بنادق آلية، 5 طبنجات، 6 فرد محلي.

كما تم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الأسلحة النارية.



وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للأسلحة بقصد تصنيع أسلحة نارية غير مرخصة والإتجار بها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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