الداخلية توجه ضربة قوية لتجار العملة وتضبط 6 ملايين جنيه

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، توجيه ضربات قوية ضد شبكات الاتجار في العملات الأجنبية، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني من خلال إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

ضربات أمنية قوية ضد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي



وتعاون قطاع الأمن العام مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في تنفيذ ضربات أمنية مستمرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية.

وبلغ إجمالي المبالغ المالية المضبوطة في تلك القضايا حوالي 6 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، الذين تم ضبطهم في حالات تلبس بالاتجار غير المشروع، وجارٍ التحقيق معهم لتقديمهم إلى العدالة.

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