الأنبا أنيانوس يمنح درجة القمصية لكاهن في إيبارشية بني مزار

صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي بقرية صندفا، مركز بني مزار.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا أنيانوس القس لونجينوس إبراهيم كاهن الكنيسة ذاتها قمصًا.

شارك في الصلوات الآباء كهنة كنيسة الأمير تادرس الشطبي، وعدد من الآباء كهنة إيبارشية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، وخورس الشمامسة، وعدد من شعب الكنيسة.

البابا تواضروس: سيناء بقعة مباركة تجلى فيها الله ونعمل على ترسيخ الحوار

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن سيناء تمثل إحدى البقاع المباركة في أرض مصر، حيث تجلى الله على جبل موسى، مؤكدًا تقديره الكبير لهذه الأرض المقدسة.



البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد القيامة

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالمقر البابوي في القاهرة، بحضور نيافة الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية.

وأعرب البابا تواضروس عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى أهمية التعاون من أجل ترسيخ مفاهيم المحبة والسلام بين أبناء الوطن.

من جهته، ثمّن محافظ جنوب سيناء الدور الوطني للكنيسة المصرية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس، مؤكدًا أنها ستظل ركيزة أساسية من ركائز الوحدة الوطنية، بما تحمله من رسالة محبة وتسامح تعزز قيم التعايش بين أبناء الشعب المصري.

وفي سياق آخر، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني أيضًا الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، يرافقه السيد السيد القصير، الأمين العام للحزب.

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