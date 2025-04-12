حزب المحافظين: قبل زيادة عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لابد أن نشعر بدور البرلمان

قال طلعت خليل، نائب رئيس حزب المحافظين، إنه قبل المطالبة بزيادة مقاعد البرلمان سواء النواب أو الشيوخ لابد من البحث عن دور البرلمان فى معالجة قضايا ومشكلات المجتمع والتحديات التى تواجه المواطن، وبالتالى ما يجب النظر إليه ليس زيادة مقاعد نواب المجلسين، وإنما كيف يؤدى المجلس دوره وفقا للدستور، خاصة وإن الأداء كان باهتا حيث تفرغ النواب لعمل المبادرات والأحزاب لتقديم المساعدات والعمل الخيرى وليس السياسة.

وأكد طلعت خليل فى تصريح لـ “فيتو” أن زيادة عدد النواب لن يكون لها تأثير كبير على المخصصات المالية لأن البرلمان المصرى من أقل المخصصات التي يحصل عليها النواب قياسا بباقي البرلمانات في العالم، وبالتالي الأزمة ليست في المخصصات وإنما في تفعيل وتطوير أداء ودور المجلس التي نص عليها الدستور.

وتابع يجب أن يتم عمل تقيم للمجلسين من خلال كل فصل تشريعى وماذا أنجز وعدد القوانين التى تمت مناقشتها وبالتالى نحن نريد برلمان يمارس دورة كاملا لأن العبرة ليست فى زيادة أو نقص عدد النواب فى المجلسين ولكن فى الأداء البرلمانى.



يذكر أن اللواء طارق رسلان، الأمين العام ونائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، قال إنه تم وضع تصور لـ زيادة عدد مقاعد البرلمان، وتم إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات لترى ما تراه وتستند إليه فيما يكون مناسبا للدولة المصرية فى ذلك الأمر.

وأضاف طارق رسلان، خلال مداخلة لبرنامج "الشارع النيابى"، بقناة إكسترا نيوز، أن عدد سكان مصر تخطى الـ 105 ملايين مواطن وبالتوازى زاد عدد الأصوات الانتخابية، وبالتالى فإن زيادة عدد مقاعد البرلمان أصبح مطلب أساسى تنادي به جميع الأحزاب السياسية حتى يكون هناك تمثيل عادل للمصريين تحت قبة البرلمان.

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