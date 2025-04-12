رئيس الحزب الاشتراكي يرفض المطالبة بزيادة مقاعد البرلمان

عبّر المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، عن رفضه التام للمطالبات التي تنادي بزيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن تلك الدعوات "تتنافى مع المنطق والعقل"، خاصة أن البرلمان الحالي يحتوي بالفعل على عدد كافٍ من المقاعد.

وأوضح شعبان لـ فيتو أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في قلة عدد المقاعد، بل في "سعي بعض الأطراف للحصول على تمثيل شخصي أو حزبي"، مؤكدًا أن المطلوب حاليًا ليس زيادة الأعداد، بل "تحسين الأداء البرلماني وتعزيز دوره في خدمة الوطن والمواطن".

وأشار رئيس الحزب الاشتراكي المصري إلى ضرورة أن يكون البرلمان أكثر تلاحمًا والتصاقًا بقضايا المواطنين، خاصة في ظل تصاعد التحديات اليومية، وعلى رأسها الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، وما يترتب عليه من تبعات اقتصادية تؤثر مباشرة على الفئات البسيطة ومحدودة الدخل.

وانتقد شعبان موقف البرلمان من تلك القضايا، قائلًا إن "المجلس لم يفتح نقاشًا جادًا حول الأمر، كما لم يرفض التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة معاناة المواطنين".

وفي تعليقه على التكلفة المحتملة لزيادة عدد المقاعد، أوضح أن "هذا التوسع سيستلزم ميزانيات إضافية تُستقطع من الأموال العامة المخصصة لمجلسي النواب والشيوخ، ما يجعل الأمر غير مبرر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي"، وأضاف: "نحن في أمسّ الحاجة إلى رؤية جديدة لتفعيل دور المجلسين بما يتوافق مع الدستور والقانون، ويراعي مصالح الوطن والمواطن".

ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه اللواء طارق رسلان، الأمين العام ونائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، عن تقديم تصور لزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا خلال مداخلة تليفزيونية أن "عدد سكان مصر تجاوز الـ 105 ملايين نسمة، مما يستدعي زيادة عدد المقاعد لتحقيق تمثيل عادل لجميع المواطنين تحت قبة البرلمان"، وهو مطلب وصفه رسلان بأنه "أساسي وتنادي به جميع الأحزاب السياسية".

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