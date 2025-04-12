الأحد 13 أبريل 2025
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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس يوحنا أسقف أورشليم

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس يوحنا أسقف أورشليم.

قصة القديس يوحنا أسقف أورشليم

تنيَّح الأب القديس الأنبا يوحنا أسقف أورشليم، والذي وُلِدَ من أبوين يهوديين حافظين التوراة، فهذباه وعلَّماه كثيرًا حتى نبغ في عِلْم الشريعة. وكان يجادل المسيحيين ويناظرهم، فأثبتوا له مجيء السيد المسيح، وإنه إله حقيقي. ثم ذهب إلى القديس يسطس أسقف أورشليم، فآمن على يديه ورُسم شماسًا. ونظرًا لِعِلْمِهِ وفضيلته انتخبوه أسقفًا على أورشليم. 

وعندما ملك أدريانوس، الملقب إيليا، أمر ببناء ما هُدم من المدينة. ثم بنى برجًا على باب هيكل اليهود ووضع على بابه لوحًا من رخام مكتوبًا عليه اسمه. وامتلأت أورشليم في زمانه من اليهود والأمم.

 ولما أبصر الأمم المسيحيين يأتون إلى الجلجلة للصلاة منعوهم، وبنوا هناك هيكلًا باسم الزهرة، ومنعوا المسيحيين من العبور في ذلك المكان. ولهذا اشتد ساعد اليهود والأمم، فضايقوا المسيحيين كثيرًا. كما تحمل هذا الأب من جراء ذلك كثير من التجارب والأحزان. ولما أكمل جهاده تنيَّح بسلام، بعد أن أقام على كرسي الأسقفية سنتين.

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الكنيسة القديس يوحنا أسقف أورشليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني

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