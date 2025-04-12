السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

ضبط شخصين بالقاهرة لتصنيعهما أدوية مغشوشة والترويج لها على مواقع التواصل

ضبط شخصين بالقاهرة
ضبط شخصين بالقاهرة لتصنيعهما أدوية مغشوشة والترويج لها

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل إجرامي مكوّن من شخصين بالقاهرة، لقيامهما بتصنيع وتعبئة أدوية وأمبولات طبية مغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وترويجها على أنها مستوردة من الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نشاط إجرامي منظم وتحريات دقيقة ترصد عصابة غش الأدوية


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام كل من: مالك مكتب للاستيراد والتصدير وعامل بمطبعة؛ بإنشاء معمل غير مرخص لتصنيع الأدوية الطبية داخل إحدى الوحدات، حيث قاما باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات مقلدة تحمل أسماء شركات أجنبية، ومن ثم الترويج لها إلكترونيًا على أنها مستوردة.

ضبط المصنع أدوية مغشوشة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من مداهمة الموقع وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على: 110 عبوات أدوية مغشوشة جاهزة للبيع، كميات كبيرة من العبوات الفارغة والملصقات المقلدة، وأدوات ومعدات طبية تستخدم في التعبئة والتغليف، مواد خام مجهولة المصدر تدخل في تصنيع العقاقير ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وسيارة خاصة تُستخدم في التوزيع وهاتفان محمولان يحتويان على دلائل رقمية تؤكد ممارسة النشاط الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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