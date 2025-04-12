أمن القاهرة يحبط محاولة تنقيب عن كنوز تاريخية بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، داخل عقار بمنطقة مصر القديمة.

التنقيب عن آثار بمصر القديمة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن آثار فرعونية داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ملك أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتمين وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وعُثر بداخل العقار على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 9 أمتار).



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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