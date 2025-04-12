غرفة عمليات التموين بقنا: لم نتلقَ أي شكاوى عن تزاحم أو تكدس بمحطات الوقود

قال حسن القط، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، إنه لابد من ضرورة تكثيف الرقابة على المحطات، وضبط الأسواق بمراكز المحافظة.

لافتا إلى أنه يقوم بجولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمحافظة قنا استمرارا للرقابه علي المواد البترولية، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين دون أي معوقات.

لم تتلقَ أي شكاوى بشأن نقص الوقود

وأكد على أن غرفة عمليات بالمديرية والإدارات لم تتلقَ أي شكاوى بشأن نقص الوقود أو تزاحم المحطات.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضمان استقرار منظومة العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

ووجه حسن القط كافة الإدارات التموينية بمديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محطات ومستودعات تعبئة البوتاجاز بجميع مراكز المحافظة لضبط الأسواق وعدم التلاعب بالأسعار أو الكميات.

تطبيق أسعار المواد البترولية الجديدة

وشدد على ضرورة التعامل الحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، وسرعة الاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين، في إطار حرص الدولة على تحقيق الانضباط بعد تطبيق اسعار المواد البتروليه الجديده.

ونوه الي انتظام العمل بجميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وأنه لايوجد اختناقات أو تكدسات وان الحاله مستقره في المحطات وأن جميع الإدارات التموينيه التابعه تعمل علي قدم وساق لضمان ضبط واستقرار الحاله التموينيه.

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