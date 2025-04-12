إدارة قها التعليمية تعلن إنشاء فصول دراسية جديدة بـ 30 مدرسة

قالت الدكتورة أمنية فاروق مديرعام إدارة قها التعليمية: إنه يجرى الآن عمل توسعات فى العديد من المدارس التابعة للادارة منها مدرسة سمية عامر الصناعية بنات ببرشوم ومدرسة سامية بلبول الصناعية المتقدمة خمس سنوات ببرشوم ومدرسة المستشار حمدى ابو العنين للمياه وتوسيع مدرسة مجمع قها الابتدائية والمدرسة الابتدائية الجديدة بقها ومدرسة الحسن الابتدائية بقرقشندة.

أكدت مديرعام ادارة قها فى بيان لها أن الهدف من عمل التوسعات بالمدارس هو إضافة فصول دراسة جديدة وفك الفصول الحالية من عدد الطلاب للوصول إلى الكثافة المثلى فى كل فصل دراسى.



أوضحت الدكتورة " أمنية " أنه تم الانتهاء من عمل توسعات جديدة فى عدد 30 مدرسة ودخولها الخدمة من بينها مدرسة أجهور الكبرى الاعدادية بنين بعدد فصول 14 فصلا مع تحويل المدرسة إلى تعليم اساسى ومدرسة أجهور الكبرى الإعدادية تم التوسع بعدد 20 فصلا دراسيا وتحويلها إلى تعليم أساسى والانتهاء من إنشاء مدرسة قرقشندة الابتدائية الجديدة ومدرسة عبد الخالق فتحى مصطفى توسع بإنشاء 14 فصلا دراسيا ومدرسة هشام إبراهيم بيومى بقها توسع بعدد 14 فصلا دراسيا ومدرسة خلوة سنهرة للتعليم الأساسى توسع 11 فصلا.



كما تم التوسع بمدرسة محمود السيسى ببرشوم الصغرى بـ 22 فصلا دراسيا، وكذا التوسع بمدارس محمد صبرى البيجاوى بسنهرة والرحاب الثانوية بنات وحامد سليمان الابتدائية بإضافة 11 فصلا لكل مدرسة منهم وتوسيع مدرسة الشهيد خالد حسين عبده ببرشوم بعدد 13 فصلا دراسيا.



ولفتت الدكتورة أمنية فاروق مدير إدارة قها إلى أنه تم صيانة أكثر من ثلاثين مدرسة، وجار صيانة خمس مدارس أخرى هى سنهرة الجديدة وهشام بيومى وقها الجديدة والسيفا الإعدادية المشتركة والحسانية بنات.

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