انطلاق معسكرات تجميل ودهانات الفصول والطرقات في مدارس الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، أن جميع مدارس الإسكندرية نظمت اليوم معسكرات تجميل ودهانات الفصول والطرقات وقاعات الدراسة وتشجير أفنية المدارس وتهذيب وتجميل الحدائق المدرسية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتشجير المدارس ودهانات الفصول وقاعات الدراسة ومتابعة انضباط سير العملية التعليمية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2024 / 2025.

وأكّد مدير المديرية أنّ مشاركة أبنائنا الطلاب في المعسكر تأتي في إطار دعم أدوارهم في خدمة بيئتهم التعليمية والمجتمعية في ضوء مسئوليتهم المستقبلية نحو بيئة نظيفة ومجتمع مسئول لكونهم عماد الدولة في القريب العاجل من خلال تحقيق استراتيجية مصر 2030 والاستثمار في العنصر البشري.

وكان ( أبوزيد ) قد عقد عدة اجتماعات متتالية بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع ووكلاء الإدارات ومديرى المراحل بالمديرية والإدارات التعليمية ومديرى المدارس وكافة أطراف منظومة التعليم السكندري، وذلك لمناقشة آليات التنفيذ لما أقره السيد وزير التربية والتعليم فى اجتماعه الأخير مع مديري ووكلاء المديريات.

وكان مدير المديرية قد شدَّد في الاجتماعات على ضرورة انتهاء المدارس من أعمال دهان الفصول وتشجيرها بمشاركة الطلاب خلال فترة زمنية قصيرة وأصدر تعليماته بتخصيص المخصصات المالية اللازمة مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها وضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وصيانتها بعد الانتهاء من أعمال الدهان والتشجير.

وأوضح أبوزيد أنّ أهمية التشجير تتركز في تنقية الهواء وتحسين جودته، ومكافحة التغير المناخي حيث أنّ الأشجار تعمل كمصارف للكربون، مما يساعد في تقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو وبالتالي التخفيف من آثار التغير المناخي، وتسهم في تنظيم دورة المياه،كما تضفي الأشجار والمساحات الخضراء جمالًا طبيعيًا وتعمل على تحسين الصحة النفسية، وكذلك تعزيز التربية البيئية والتوعية حيث أنّ التشجير يمكن أن يكون أداة تعليمية لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الممارسات المستدامة بين الأجيال القادمة، مما يؤكد أنّ التشجير له فوائد عديدة ومتنوعة تساهم في تحسين البيئة وتعزيز جودة الحياة للأفراد والمجتمعات.

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