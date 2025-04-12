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حوادث

حبس عاطل متهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس في الوايلي

حبس عاطل متهم بالتحرش
حبس عاطل متهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس في الوايلي

 أمرت نيابة الوايلي بحبس عاطل متهم بالتحرش بفتاة داخل إحدى وسائل المواصلات العامة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت فتاة تقدمت ببلاغ تتهم فيه رجلًا مسنًا بالتحرش بها خلال عودتها إلى المنزل برفقة والدتها، إذ فوجئت به يلمسها بطريقة غير لائقة، لتمسك بيده ومواجهته أمام الركاب.

وقالت المجني عليها في محضر الشرطة إنها كانت تجلس في المقعد الأمامي بجوار والدتها، عندما شعرت بشيء يحتك بها، لتكتشف أن الرجل يمد يده بشكل غير مقبول، وأضافت: مسكت أيده ولفيت عليه، وبدأت أزعق، وفجأة قال نزلوني نزلوني.

وأوضحت الفتاة أن بعض الركاب تجاهلوا الموقف، فيما وقفت إحدى الراكبات بجانبها وساندتها، وحاول المتهم استعطاف الحضور بادعاء البكاء، ثم تمكن من مغادرة السيارة قبل وصول الشرطة.

وتباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

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نيابة الوايلي الوايلي قسم شرطة الوايلي

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