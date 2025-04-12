السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس موظف لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من شركة في الساحل

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس موظف لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من شركة يعمل بها بمنطقة الساحل 15 يوما على ذمة التحقيق.

تعود الواقعة عندما تم تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من مالك شركة يفيد بسرقة مبلغ مالي كبير من داخل الشركة ملكه.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن موظفا بالشركة قام بسرقة مبلغ مالي من الشركة محل عمله، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمحل سكنه والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أصدرت قرارها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الساحل منطقة الساحل قسم شرطة الساحل

مواد متعلقة

ضربات أمنية تسحق عصابات سرقة السيارات والدراجات بالقاهرة

الداخلية تكشف حقيقة سرقة أبواب المقابر في الشرقية

إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية والتكاتك بكرداسة للمحاكمة الجنائية

الأكثر قراءة

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

منوعات

المزيد

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

البيت الأبيض يضع لوحة أيقونية لترامب بعد نجاته من الاغتيال بدل صورة أوباما (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد ارتفاع التضخم في مارس 2025.. نسب الزيادة في أسعار 8 سلع غذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية