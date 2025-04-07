حبس موظف لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من شركة يعمل بها في الساحل

أمرت نيابة الساحل بحبس موظف لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من شركة يعمل بها بمنطقة الساحل 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تم تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من مالك شركة يفيد بسرقة مبلغ مالي كبير من داخل الشركة ملكه.



وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن موظفا بالشركة قام بسرقة مبلغ مالي من الشركة محل عمله، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمحل سكنه والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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