السبت 12 أبريل 2025
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رياضة

ليفربول يغرد على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات اليوم في افتتاح الجولة 32 من البريميرليج برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه آرسنال، قبل 7 مباريات على خط النهاية.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 5 مباريات تستكمل الأحد بعدد 4 مواجهات وتختتم الجولة يوم الإثنين المقبل بمواجهة واحدة.

ويلتقي اليوم السبت، مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - 1:30 ظهرًا، وساوثهامبتون ضد أستون فيلا - 4 مساءً، ونوتينجهام فورست ضد إيفرتون - 4 مساءً، وبرايتون ضد ليستر سيتي - 4 مساءً،. وآرسنال ضد برينتفورد - 6:30 مساءً. 

ويحتاج الريدز إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 7 للوصول إلى النقطة 85 وهي النقطة التي يستحيل أن يصل لها آرسنال، وتضمن رسميًا فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا تزال هناك فرصة للجانرز بتحقيق اللقب، لكن بسيناريو معقد للغاية وهو الفوز في جميع مبارياته المقبلة مع تعثر ليفربول بالخسارة في 4 مباريات.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1- ليفربول 73 نقطة نقطة
2- آرسنال 62 نقطة
3- نوتينجهام فورست 57 نقطة
4- تشيلسي 53 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة
6- مانشستر سيتي 52 نقطة
7- أستون فيلا 51 نقطة
8- فولهام 48 نقطة
9- برايتون 47 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- كريستال بالاس 43 نقطة
12- برينتفورد 42 نقطة
13- مانشستر يونايتد 38 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 37 نقطة
15- إيفرتون 35 نقطة
16- وست هام يونايتد 35 نقطة
17- وولفرهامبتون 32 نقطة
18- إبسويتش تاون 20 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي 

السبت  12 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - 1:30 ظهرًا
ساوثهامبتون ضد أستون فيلا - 4 مساءً
نوتينجهام فورست ضد إيفرتون - 4 مساءً
برايتون ضد ليستر سيتي - 4 مساءً
آرسنال ضد برينتفورد - 6:30 مساءً

الأحد 13 أبريل 2025


تشيلسي ضد إبسويتش تاون - 3 مساءً
ليفربول ضد وست هام يونايتد - 3 مساءً
وولفرهامبتون ضد توتنهام - 3 مساءً
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 5:30 مساءً

الإثنين 14 أبريل 2025


بورنموث ضد فولهام - 9 مساءً

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