موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الدوري الانجليزي، يحتضن ملعب الإمارات اليوم السبت، مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025.

موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد

تقام مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 12 أبريل 2025، على ملعب الإمارات، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال أمام برينتفورد

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ويحتل أرسنال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة بعد أن حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 11 وخسر 3 مواجهات، بينما يحتل برينتفورد المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.

ويخوض أرسنال المباراة أمام برينتفورد بمعنويات كبيرة، بعدما حقق الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وستكون مباراة الجانرز ضد برينتفورد، هي البروفة الأخيرة، قبل صدام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في الأسبوع المقبل ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025.

وشهدت مباراة أرسنال وبرينتفورد الأخيرة فوز الجانرز بنتيجة 3-1 على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي 2025.

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