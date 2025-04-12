سائق متهم بإحراق زميله في عين شمس: "بيسرق إيراد التوك توك"

تواصل نيابة عين شمس سماع أقوال سائق توك توك متهم بالشروع في قتل زميله وإشعال النار فيه.

وقال المتهم إنه والمجني عليه زميلان يعملان سائقين على توك توك بنظام الشيفت وقد لاحظ سرقة الإيراد الذي يجنيانه يوميا.

ويضيف أنه واجه المجني عليه بأن إيراد التوك توك في تناقص فأنكر الأخير سرقة الأموال ثم وجه إلى الأول تهمة سرقة الأموال فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأثناء المشاجرة قام المتهم بإحضار جركن بنزين من التوك توك وألقاه على زميله ثم أشعل النار فيه محاولا إحراقه وقتله قائلا "بيسرق إيراد التوك يشتري بيه حشيش يبقى يستاهل الحرق".

مشاجرة بعين شمس

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما بحروق بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بحروق متفرقة بجسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك وشاب بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأول بسكب مادة على جسد الشاب وإضرام النيران فيه وإصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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