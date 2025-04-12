أبرز سيناريوهات الرد الصيني على قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

كشفت الدكتورة نادية حلمى، الخبيرة في الشئون السياسية الصينية والآسيوية، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بنى سويف، عن أبرز السيناريوهات التي قد تتبعها الصين في الرد على القرارات الأمريكية بشأن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت حلمى لـ فيتو إن الصين تملك عدة خيارات يمكن أن تستخدمها للرد على الإجراءات التجارية الأمريكية، مثل تخفيض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى مساعدة الحكومات المحلية للمصدرين المتعثرين في إيجاد أسواق جديدة خارج السوق الأمريكية.

وأكدت أن أحد الخيارات المطروحة أمام الصين هو تخفيض الرسوم الجمركية على باقي دول العالم، وهو ما يعني مزيدًا من الانفتاح الاقتصادي والتجاري للصين، ليكون بمثابة رد مباشر على التصعيد الأمريكي في السوق العالمي.

بكين تفرض قيودًا على الشركات الأمريكية

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة نادية حلمى أن الصين قد فرضت قيودًا على 18 شركة أمريكية كانت تعمل في السوق الصيني، خاصة تلك الشركات التي تنشط في قطاع الصناعات الدفاعية ويأتي ذلك ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ضد الشركات الصينية، عقب تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بنسبة تتراوح بين 104% إلى 125%.

كما أضافت حلمى أن الصين أعلنت عن فرض قيود على بعض المواد الحيوية مثل المعادن النادرة، التي تعد أساسية في صناعة المنتجات عالية التقنية والسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وهذه المعادن تمثل 80% من احتياجات السوق الأمريكية، ما يجعل من هذه الخطوة ردًا قويًا ومؤثرًا في الحرب التجارية.

الرد الصيني قد يشمل حظر استيراد بعض المنتجات الأمريكية

وتتوقع الدكتورة نادية حلمى عددًا من ردود الفعل الصينية الأخرى، مثل تعليق جميع أشكال التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجال مكافحة الفنتانيل، أو فرض حظر على استيراد الدواجن الأمريكية، بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى مثل فول الصويا والذرة الرفيعة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة بشكل كبير.

الصين تراهن على تحالفات جديدة مع الدول المستاءة من الرسوم الجمركية الأمريكية

وقالت حلمى إن الحكومة الصينية بدأت في دراسة إمكانية فصل الاقتصاد الصيني تمامًا عن الاقتصاد الأمريكي، وهو أمر أصبح يحظى بدعم متزايد داخل الصين، خاصة في ظل التوقعات بأن دولًا أخرى قد تنضم للتحالف مع الصين ضد السياسات الأمريكية وكشفت أن الصين تراهن على حدوث تحول جماعي من شركاء الولايات المتحدة التجاريين نحو السوق الصينية، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية تعني رفع الضرائب على المستهلكين الأمريكيين وزيادة أوقات الشحن، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الشعبية على الإدارة الأمريكية.

وتختتم حلمى حديثها بالتأكيد على أن السيناريو الأكثر تفاؤلًا هو عقد محادثات خاصة بين الولايات المتحدة والصين، وهو أمر لم يحدث منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض رغم أن بكين أبدت استعدادها عدة مرات لهذا الحوار، إلا أن إدارة ترامب لم تظهر حتى الآن أي تحرك ملموس في هذا الاتجاه مؤكدة أن مثل هذه المحادثات قد تمثل مخرجًا للحد من تصعيد الحرب التجارية بين البلدين.

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