السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

الحكومة الصينية: لا فائز في الحروب التجارية

الصين، فيتو
الصين، فيتو

 قالت الحكومة الصينية، اليوم السبت، إن الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل كامل، لافته إلى أنها اتخذت إجراءات حازمة لحماية مصالحها وسيادتها وأمنها.

وأضافت الحكومة الصينية: "لا فائز في الحروب التجارية وعلى الولايات المتحدة التوقف عن استخدام الرسوم التجارية كسلاح".

 

الصين تطلب من منظمة التجارة العالمية التشاور

 وأمس، طلبت الصين من منظمة التجارة العالمية التشاور بشأن الرسوم المتبادلة مع الولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».

 

رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة

 وأعلنت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا" أن بكين ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وذلك بدءًا من العاشر من أبريل الجاري.

كما قررت وزارة المالية الصينية فرض قيودًا على تصدير بعض المواد المرتبطة بالمعادن النادرة.

وقالت السلطات الصينية إنها ستبدأ تحقيقًا في أنابيب الأشعة السينية الطبية المقطعية المستوردة من الولايات المتحدة والهند، وستوقف واردات منتجات الدواجن من شركتين أمريكيتين.

 

إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرد الصيني المباشر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مماثلة بنسبة 34% على السلع الصينية، ضمن أحدث جولات الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. 

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