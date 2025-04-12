السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

3 ملفات قوية تتصدر القمة المصرية الإندونيسية بالقاهرة

السيسي ونظيره الإندونيسي
السيسي ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل إستعادة الإستقرار بالشرق الأوسط.

قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة

وتشهد المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

ومن المقرر بحث التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوى فى قطاع غزة وضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن وبذل الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم فى الشرق الأوسط.

كما من المقرر أن تشهد المباحثات التطورات التى تشهدها سوريا ولبنان وأهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى السورية.

 

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