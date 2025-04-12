السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

السيسي يستقبل اليوم رئيس إندونيسيا لبحث تعزيز العلاقات واستعادة استقرار الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وفي سياق آخر من العريش، السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ورفض تهجير الفلسطينيين

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤخرا مدينة العريش.

وأكد السيسي وماكرون خلال الزيارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة، مشددين على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الاندونيسي أندونيسيا الوقف الفوري لإطلاق النار

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