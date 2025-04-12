تجديد حبس سائق ميكروباص لاتهامه بدهس شاب في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بدهس شاب محدثًا إصابته التي أودت بحياته بمنطقة المرج، أثناء عبوره الطريق، 15 يوما على ذمة التحقيق.

الجثة طارت في الهواء، مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة المرج

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة عاطل، بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به لاذ قائدها بالفرار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف الى مكان البلاغ، وتم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "ميكروباص"، وتم ضبط قائدها سائق- مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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