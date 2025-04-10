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حوادث

قرار من النيابة بشأن سائق دهس شابًّا في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة المرج بحبس سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بدهس شاب محدثًا إصابته التي أودت بحياته بمنطقة المرج، أثناء عبوره الطريق 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الجثة طارت في الهواء، مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة المرج

كان تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة عاطل، بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر إصطدام سيارة مجهولة به لاذ قائدها بالفرار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف الى مكان البلاغ، وتم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "ميكروباص"، وتم ضبط قائدها سائق- مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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نيابة المرج منطقة المرج قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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