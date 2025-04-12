السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

تقرير الحي: عقار الوايلي المنهار قديم وصادر له قرار إزالة

انهيار عقار ؛ فيتو
انهيار عقار ؛ فيتو

كشف تقرير حي الوايلي حول انهيار منزل سكني قديم مكون من 3 طوابق، دون وقوع أي إصابات أن المنزل مباني السبعينيات ومتهالك وصادر له قرار إزالة وأمرت النيابة باستدعاء مالكه لسماع أقواله. 


انهيار جزئي لمنزل سكني بالوايلي


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكني قديم بدائرة قسم شرطة الوايلي مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة بالطابق الأرضي دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وإخلاء السكان من العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حى الوايلى غرفة عمليات الحماية المدنية ادارة شرطة النجدة قسم شرطة الوايلي

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